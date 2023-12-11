09:24 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Минсельхозе Кузбасса рассказали о причинах роста цен на курицу
По словам ведомства, это связано с ростом цен на корма.
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Министерство сельского хозяйства Кемеровской области рассказало о причинах роста цен на куриное мясо. Ведомство ответило на жалобу местной жительницы в комментариях под постом губернатора Цивилёва. Пенсионерка из Ленинска-Кузнецкого написала о том, что у неё перестало хватать денег на покупку куриного филе. А когда деньги есть, то его просто сложно найти в магазине. Специалист ведомства отметил, что это связано с ростом цен на корма, пищевые добавки, лекарства и другие товары, которые необходимы производителям мяса. Кроме того, минсельхоз отметил, что направил руководителям птицеводческих предприятий письма о недопущении необоснованного роста цен. Это было сделано для стабилизации ситуации и отсутствия госрегулирования цен. Ведомство сообщило, что в области проведут ярмарки, где можно будет купить сельхозтовары без наценок.