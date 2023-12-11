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11:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Минтранс вводит новый штраф для водителей

За игнорирование информационных табло придется платить.

Источник: Freepik

Минтранс ввело в проект постановления правительства нововведение. Согласно инициативе ведомства, водителей будут штрафовать за игнорирование информационных табло на дороге.

Сейчас на некоторых дорогах помимо основных знаков по ограничению скорости установлены информационные табло. В непогоду они показывают, с какой скоростью рекомендовано ехать по трассе. Если проигнорировать табло, пока ничего не будет, но Минтранс хочет ввести за это отдельный штраф.

По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, в действующих ПДД не раскрывается, что такое «информационное табло» или «знаки переменной информации», поэтому по какой именно статье будут штрафовать водителей — неясно. Радько предполагает, что платить придется за превышение скорости, установленной на конкретном участке дороги, передает «Ъ» (18+).

Поправки должны вступить в силу 1 сентября 2024 года.

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