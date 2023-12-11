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11:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке приостановили работу Арены кузнецких металлургов

Согласно постановлению суда, в ледовом дворце ввели в эксплуатацию установки без разрешений.

Работу Арены кузнецких металлургов приостановили на 20 суток, сообщает объединённая пресс-служба судов Кемеровской области.1 декабря, ледовый дворец закрыли по требованию Ростехнадзора, хотя представители арены попросили время на устранение нарушений. Правда, выяснилось, что нарушения исправлены не были. Так, электроустановки на арене были введены в эксплуатацию без разрешения соответствующих органов. Ростехнадзор заявил, что эти нарушения влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровью. Деятельность арены приостановлена на 20 суток. Руководство ледового дворца направило апелляцию в суд.

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