Больно ударят по карману: во сколько обойдутся новогодние сладкие подарки уфимским родителям в 2023 году

Совсем скоро Новый год, а значит, самое время покупать новогодние подарки. Прилавки в магазинах пестрят красочными коробками со сладостями на любой вкус — как российских, так и популярных зарубежных кондитерских брендов. Разброс по стоимости тоже колоссальный — есть недорогие наборы из карамелек, а есть и увесистые коробки с шоколадными конфетами премиального качества, да и еще и с игрушкой в подарок — конечно, и ценник у них соответствующий.
В преддверии праздников «Комсомолка» прогулялась по магазинам и выяснила, сколько в этом году родителям придется потратить на сладкие подарки, что в них можно найти, а также поделимся полезными советами от Роспотребнадзора по их выбору.
Вообще, цены к концу 2023 года стремительно выросли не только на курицу и яйца. Покупка сладких новогодних подарков (особенно, если в семье детей несколько) в этом году тоже больно ударит по карману родителей.
Так, по данным статистики, в 2023 году сладкие подарки подорожали примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего вырос в цене шоколад (по разным данным от 16 до 20%), карамель — примерно на 3−4 процента. Большинство крупных отечественных кондитерских производителей («Бабаевский», «Красный октябрь», «РотФронт» и др.) уже в начале ноября объявили о повышении цен на свою продукцию. Среди аргументов: рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам. Ну и с какао-бобами в этом году «напряженка» — многие африканские страны заявили об их неурожае из-за проливных дождей.
ИЗУЧАЕМ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ.
А как же со сладкими подарками обстоят дела в Уфе? Не останутся ли дети без сладостей из-за высоких цен?
Первая и приятная новость, что дефицит новогодних сладких подарков нам точно не грозит. Витрины в любом небольшом магазинчике «у дома», не говоря уже о крупных сетевых гипермаркетах, просто завалены самыми разными кондитерскими наборами — на любой вкус и кошелек. Удивительно, но очень многие предлагаются уже с внушительной скидкой. Хотя есть вероятность, что заветный желтый ценник — это всего лишь психологическая приманка родителей. Эдакое успокоение, что хоть где-то да удалось сэкономить перед новым годом.
Самый дешевый сладкий подарок, который нам удалось отыскать на витрине — небольшой картонный сундучок весом 150 граммов. Изначально он стоил 144 рубля, теперь же с щедрой скидкой цена упала до 104,99 рублей. Казалось бы — даром, но что внутри подарка?
А внутри негусто: 3 карамельки, 2 желейные конфеты, 3 ириски, 2 помадки и одна большая вафля в шоколаде (а точнее, кондитерской глазури). Итого 10 недорогих конфет выходят, в среднем, по 1000 рублей за килограмм — а на эту сумму уже можно позволить и импортный шоколад, если собирать подарок самостоятельно. Кстати, еще 3 года назад такой подарок перед новым годом можно было купить со скидкой за 40 рублей — вот и считайте, во сколько раз выросли цены на сладкие презенты.
ПОДСЧИТЫВАЕМ СЕБЕСТОИМОСТЬ КОНФЕТ.
Если говорить о сладких новогодних подарках из среднего ценового сегмента, тут средняя стоимость составляет около 600−700 рублей. Например, весьма увесистая красочная картонная коробка в виде сказочного замка с лаконичным названием «Любимые с детства» вытянет уже на 700 граммов при цене со скидкой 795 рублей (до скидки ценник значился 1108 рублей — Ред.).
Состав тоже радует: в основном тут действительно конфеты, знакомые и любимые с детства: «Белочка», «Красная шапочка», «Мишка косолапый», «Маска» и другие. Всего в коробке мы насчитали 60 самых разных конфет — шоколадные, помадки, карамель, желейные, а также вафли и зефир. Отметим лишь то, что в 2020 году такой набор (правда, немного в другой упаковке и совсем незначительным отличием по ассортименту конфет) стоил всего 400 рублей.
Для оценки подарка из дорогого сегмента мы выбрали набор в виде картонной сумки с изображением Снегурочки в россыпи сказочных орнаментов — отсюда и название «Ажурный». Стоимость подарка весом в 1 кг составляет 1029 рублей со скидкой и 1468 — без скидки соответственно. Мы не стали брать более дорогие подарки, вроде игрушечного паровоза с имбирными пряниками и лакричными леденцами, поскольку такие подарки все же не пользуются спросом у массового потребителя.
На удивление, если считать примерную стоимость конфет, она будет на одном уровне с дешевым подарком. А вот состав и сравнивать нечего: 59 самых разных конфет (тут и ирис, и карамель, и шоколад), 1 шоколадная плитка, вафли и тульский пряник с начинкой. Маленькому сладкоежке такого набора точно хватит до конца новогодних каникул. К сожалению, сколько стоит такой подарок 2−3 года назад, выяснить не удалось.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА.
В свою очередь региональный Роспотребнадзор в очередной раз поделился полезными советами — как же выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не страдали детские зубы и не болели животы.
Конечно, в первую очередь внимательно осмотрите упаковку и изучите этикетку: там должны быть прописаны количество и наименования конфет, дата изготовления и срок годности, условия хранения подарка (включая и после вскрытия упаковки), и другие необходимые сведения — например, о наличии в составе потенциальных аллергенов. Обязательно обратите внимание, при какой температуре в торговом зале хранятся сладости: оптимально, если это будет 15−17 градусов, в противном случае конфеты могут растаять, а шоколад покрыться белым налетом и потерять вкус.
Очень внимательно перечитайте состав подарка. Если вы собираетесь дарить его ребенку, в конфетах не должно быть алкоголя, арахиса, ядер абрикосовой косточки и натурального кофе. Все это — сильнейшие аллергены и не рекомендуются для детского питания.
Следите, чтобы в конфетах не содержались ароматизаторы и усилители вкуса, синтетические красители, гидрогенизированные масла и жиры. Под запретом такие консерванты как Е200, Е202, Е210, Е249. Будет лучше, если в подарке будет как можно меньше (а лучше вообще от них отказаться) карамелек и леденцов, а также ирисок — и для зубов очень вредно, и количество сахара в них зашкаливает, а маленький ребенок может ими легко подавиться.
А что же должно быть в качественном и безопасном сладком подарке? Роспотребнадзор рекомендует шоколад, конфеты (желейные, вафельные или с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное или галетное и обязательно в упаковке!), а также мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад. Между прочим, зефир и мармелад вообще можно отнести к полезным сладостям, так как там очень мало сахара, зато есть яблочный пектин, очень полезный для пищеварения.
Отдельно стоит сказать про игрушки, которые также часто встречаются в сладких подарках. Игрушка обязательно должна быть в индивидуальной упаковке, разрешенной для контакта с пищевыми продуктами. Если вы планируете вручить подарок малышу младше 3 лет, обратите внимание, чтобы игрушка не содержала стекло или мелкие детали, которые легко вдохнуть или проглотить, а также натуральный мех или кожу, так как они являются сильными аллергенами.
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