18:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде из-за уровня заболеваемости приостановлены занятия в четырех школах
На удаленку перешли дети в шести классах.
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В Калининграде из-за распространения инфекции временно приостановлены занятия в шести классах четырех общеобразовательных школ.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в классах заболели более 20 процентов учеников.