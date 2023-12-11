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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде из-за уровня заболеваемости приостановлены занятия в четырех школах

На удаленку перешли дети в шести классах.

Источник: Freepik

В Калининграде из-за распространения инфекции временно приостановлены занятия в шести классах четырех общеобразовательных школ.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в классах заболели более 20 процентов учеников.

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