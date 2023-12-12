03:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Что тормозит электротранспорт в Хабаровске
В этом разбирались участники общественного совета при краевом Минтрансе на предприятии «ГЭТ».
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Общественный совет при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края провёл выездное заседание в троллейбусном парке муниципального предприятия региональной столицы «Городской электрический транспорт». Картина неприятно удивила видавших виды отраслевых специалистов. Остовы давно отживших свой век электрических машин на улице, не видевшие ремонта, пожалуй, с момента строительства цеха обслуживания, морально и физически устаревшее оборудование, сообщает с места событий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
— Процент старения парка трамваев в настоящее время составляет 168%! Троллейбусный парк устарел на 99%. Это цифры без учёта новых 17 машин, что пришли в Хабаровск в последнее время, — признал факты директор МУП Хабаровска «Городской электрический транспорт» Виктор Брайков.
— В 2020 году мы хотели войти в программу по замене тяговых подстанций. Цена вопроса была 800 миллионов рублей. Мы тогда дошли до стадии технического задания. Направили в Москву пакет документов. Но, когда они увидели, что имущество не наше, нам по закону отказали, — добавил руководитель МУП «ГЭТ».
ХТТУ вместе с городским автопарком сами инициировали процедуру банкротства в уже далёком 2015 году. Тогда произошла монетизация льгот за проезд и бюджетные деньги потекли не муниципальным предприятиям напрямую, а стали перечисляться адресно льготникам.
Конкурсный управляющий выставил всё имущество ХТТУ на торги. Так как оно было признано социально значимым, покупатель был обязан его сохранить в целости и организовать регулярные перевозки горожан по регулируемому тарифу. Пока искали желающего приобрести лот, было создано новое муниципальное предприятие «ГЭТ». Оно банкротом не является и может арендовать сети, пути и парк ХТТУ, пока на всё это хозяйство не найдётся новый покупатель.
— Сейчас администрация Хабаровска выкупила это имущество за 95 миллионов рублей. Начала оформлять его в собственность муниципалитета, чтобы потом передать его в собственность МУП «ГЭТ». Однако возникла заминка. Появился юрист, который выкупил у одного из кредиторов ХТТУ его долю долга предприятия-банкрота. Он начал оспаривать в суде предыдущие решения собрания кредиторов. Один суд он уже проиграл. Сейчас следующее решение рассматривается. Только после вынесения окончательных решений по судьбе имущества ХТТУ, можно будет решить вопрос с передачей его в собственность. И только после этого можно будет по закону вкладывать в развитие этого имущества бюджетные средства, — объяснил начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Александр Демидов.
Участников общественного совета при краевом Минтрансе заверили, что проблема должна решиться в ближайшее время. Однако уже сейчас в Хабаровском крае благодаря усилиям губернатора Михаила Дегтярева, федеральных властей делаются серьёзные шаги по возрождению электротранспорта в краевой столице..
Горожане и гости города уже смогли оценить новейшие троллейбусы оранжевого цвета российско-белорусской сборки на автономном ходу. Они тёплые и комфортабельные. Готовится покупка новых машин, будут закупаться и современные трамваи. Развитие электротранспорта стало одним из пунктов мастер-плана Хабаровска, который получил одобрение президента России Владимира Владимировича Путина на ВЭФ-2023.