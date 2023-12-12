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04:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Минздрав региона приобретет для жительницы Иркутска препарат за 60 млн

Препарат не имеет аналогов в мире.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов встретился с иркутянкой, которая из-за редкого генетического заболевания теряет зрение. Сибиряки обратились к властям региона с просьбой о помощи в покупке дорогостоящего препарата, который сможет остановить развитие заболевания. Его стоимость составляет около 60 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство Приангарья.

— Этот препарат не имеет аналогов в мире. Процедура его закупки займёт около двадцати рабочих дней. После чего планируется ввести лекарство пациентке, — отмечают в правительстве.

Кстати, препарат нужно хранить и перемещать флаконы можно только при температуре не выше −65°C. Кроме того, Алексей Шелехов подчеркнул, что минздрав области рассмотрит вопрос выделения квоты на проведение операции в федеральной клинике.

Прокуратура региона проводит проверку соблюдения прав женщины, исполнения законодательства об охране здоровья, об исполнительном производстве и порядке исполнения судебного решения, о закупках лекарственных препаратов.

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