05:52 (мск), источник: АиФ Владивосток
Статистика по ВИЧ-инфицированным в Приморье изменилась
Инфекция «повзрослела» и на данный момент чаще охватывает возрастную группу 30−50 лет.
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В России прошла серия мероприятий по профилактике этого социального заболевания. С 17 ноября представители и сотрудники специализированных медицинских учреждений и примкнувшие к ним специалисты профильных ведомств, а также таких организаций, как Приморского отделение «Красного креста» провели серию просветительских мероприятий для населения, посвящённых борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Врачи краевого СПИД-центра, в сотрудничестве с Роспотребнадзором, местными властями и присоединившимися к ним краевыми, областными, районными больницами, провели горячие линии, лекции, информационные встречи и установили пункты тестирования на ВИЧ-инфекции на местах общественных мероприятий и на своей территории.
«Инфекция “повзрослела” и на данный момент чаще охватывает возрастную группу 30−50 лет. Связано это с низкой осведомлённостью населения и отрицанием проблемы. Настрой “Меня это точно не коснётся” порой приводит к плачевным последствиям, люди не придают значения проблеме и не желают проходить тестирование», — рассказала руководитель Центра СПИД Ирина Горелова.
Согласно статистике по всей России свыше 1,1 миллиона человек подверженных инфекции.
При этом статистика точного количества инфицированных в регионе не знает в том числе из-за особенностей болезни. Она протекает на первоначальном этапе бессимптомно, что не вынуждает людей сдавать тесты и проверяться. Кроме того, сам статус ВИЧ, как чего-то осуждаемого, не способствует желанию многих пройти проверку.
Поэтому статистика отличается «неровностью»: количество обнаруженных инфицированных в 2019 — 2020 годах снижалось со 1159 человек, но снова начала расти до 928 в 2021 году. Пик смертности от СПИДа в Приморском крае отмечался именно в 2019-м: 206 человек, но, в том числе благодаря усилиям по пропаганде, за последние 3 года отмечается спад смертности до уровня примерно 150−160 человек в год.
В ноябре — декабре 2023 года специалисты посетили 14 учебных учреждений и провели профилактические беседы с учащимися, рассказав о необходимости проверки своего здоровья, ведь риску заражения подвержен каждый, а своевременное определение болезни — первый шаг к успешному лечению.
Как отметила руководитель Центра СПИД Ирина Горелова, несмотря на серьёзность заболевания, если пациент принимает необходимую терапию, то даже с вирусом он может полноценно прожить всю свою жизнь.
В Приморье любой желающий может сдать тест на ВИЧ-инфекцию в государственных клиниках совершенно бесплатно не только в рамках дня борьбы со СПИДом, но и в любое удобное для него время.