08:21 (мск), источник: НИА Владивосток
В Приморье озвучили самые редкие и самые популярные имена для новорожденных
Соответствующими данными поделились специалисты краевого департамента ЗАГС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как уточняет пресс-служба ведомства, за 11 месяцев текущего года мальчиков чаще всего называли Артем — это имя выбрали 314 раз, Александр — 305, Михаил — 285, Матвей — 266 и Максим — 256. Лидерами имен у девочек являются — София, имя выбрали 336 раз, Ева — 258, Виктория — 234, Варвара — 222 и Анна — 201.
Самыми редкими для мальчиков стали имена: Елизар, Лука, Мстислав, Назар, Олег, Прохор, Руслан, Спартак, Харитон, Яромир. Для девочек — Ангелия, Любава, Любовь, Маргарита, Надежда, Степанида, Тамара, Ульяна, Элианора, Юнесса.