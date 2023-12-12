Главное
Главные новости 12 декабря
08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Шелест лично прошелся по квартирам и проверил комнатную температуру

Работа по восстановлению теплоснабжения продолжается.

Источник: телеграм-канал Сергея Шелеста

Прошелся по квартирам и проверил комнатную температуру лично мэр Омска Сергей Шелест. Подробности он рассказал в свое телеграм-канале.

— После вечернего оперативного штаба на ТЭЦ-5, который провёл губернатор Виталий Павлович Хоценко, проверил, какие меры принимаются по конкретным проблемным домам в Октябрьском округе. Выбрал объекты с наибольшим количеством жалоб.

сообщил градоначальник

Под контроль мэра попались дома в нескольких МКД в Кордном посёлке и посёлке 40 лет Октября. С главой минэнерго Владимиром Шнипко и начальником ГЖИ Александром Киреевым заходили в квартиры и проверяли теплоузлы.

Шелест отметил, что энергетики сейчас ищут наиболее оптимальные технические решения, чтобы повысить температуру в квартирах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта