08:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Шелест лично прошелся по квартирам и проверил комнатную температуру
Работа по восстановлению теплоснабжения продолжается.
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Прошелся по квартирам и проверил комнатную температуру лично мэр Омска Сергей Шелест. Подробности он рассказал в свое телеграм-канале.
— После вечернего оперативного штаба на ТЭЦ-5, который провёл губернатор Виталий Павлович Хоценко, проверил, какие меры принимаются по конкретным проблемным домам в Октябрьском округе. Выбрал объекты с наибольшим количеством жалоб.
Под контроль мэра попались дома в нескольких МКД в Кордном посёлке и посёлке 40 лет Октября. С главой минэнерго Владимиром Шнипко и начальником ГЖИ Александром Киреевым заходили в квартиры и проверяли теплоузлы.
Шелест отметил, что энергетики сейчас ищут наиболее оптимальные технические решения, чтобы повысить температуру в квартирах.