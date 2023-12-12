Завирусилось. Нижегородскую область атакуют инфекции

Вместо отдыха — изолятор.
Лагерной смене пришёл досрочный конец — более 300 талантливых ребят из Нижнего Новгорода и области поехали домой из «Лазурного» под Выксой. Закончиться смена «Время открытий» должна была только 11 декабря, но заболело много детей. Об этом nn.aif.ru сообщили родители ребят.
«У дочки заболело горло, поднялась температура, 39,5, её отправили в изолятор. Там уже были несколько детей, — говорит мама одной из участниц смены в “Лазурном”. — Изолятор продолжал пополняться. Мы быстро увезли ребёнка домой».
По словам мамы, медик в лагере списывал недомогание девочки на острый фарингит, а лор-врач в Нижнем Новгороде определил, что причина заболевания — вирус.
Редакция nn.aif.ru направила запрос о ситуации в «Лазурном» в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ведомстве ответили: лагерь закрыли на карантин, там провели дезинфекцию. Это произошло в связи с повышенной заболеваемостью респираторными инфекциями в регионе и выявлением случаев ОРВИ среди детей в лагере. «Информация о заболевших передана в поликлиники по месту жительства детей, — уточнили в ведомстве. — Никому из заболевших госпитализация не потребовалась».
Тот же Роспотребнадзор рассказал о зафиксированных в Нижегородской области единичных случаях микоплазменной инфекции. В регионе её подъёмы фиксируют в среднем каждые три-семь лет, говорят санитарные врачи.
«Эта острая инфекция дыхательных путей, которая может приводить к бронхопневмонии. Бактерии микоплазмы могут жить в организме человека долго и бессимптомно, — объясняет врач-терапевт Елена Касьянова. — Но как только иммунитет ослабевает, они рвутся в бой. Чаще всего это происходит в холодное время года».
Многие пациенты рассказывают, что, переболев вирусной инфекцией в острой форме, две-три недели потом не могут вылечить навязчивый кашель.
В регионе фиксируют и сезонный подъём других острых инфекций. Среди них чаще всего встречаются не гриппозные вирусы: риновирусы, микоплазма, аденовирусы, бокавирусы, парагрипп, РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. В пробах у заболевших выросла и доля лабораторно подтверждённого гриппа.
На 5 декабря зарегистрировано более 25 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. 7% детских садов и школ региона частично или полностью закрыты на карантин.
Понятно, что болеть взрослые и маленькие нижегородцы продолжат — зима только началась.
Как же пережить вирусную атаку более-менее благополучно? Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют вспомнить о медицинских масках, чаще мыть руки, реже бывать в местах массового скопления людей, употреблять больше продуктов, богатых витамином С.
А уж если вы или ваш ребёнок заболели, оставайтесь дома, чтобы не подвергать риску заражения других.
«Защитить от вирусов может хороший иммунитет. Заботиться о нём надо было на протяжении всего года, а стимулировать его сейчас препаратами, на мой взгляд, бессмысленно, — продолжает Елена Касьянова. — Ещё и вред печени можно нанести. Но всегда есть смысл высыпаться, гулять на свежем воздухе, разнообразно и полезно питаться».
Никуда не ушёл и COVID-19. На 11 декабря 2023-го в Нижегородской области зафиксировано с начала года 2742 подтверждённых случая заражения коронавирусом. За сутки выявлено 102 новых случая. Летальных исходов за сутки не фиксировали. За 48-ю неделю 2023 года госпитализирован с коронавирусом в регионе 171 человек.
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