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08:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семья с тремя детьми оказалась в ловушке на трассе из-за заглохшего в мороз автомобиля

На помощь людям пришли сотрудники ГИБДД.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники ГИБДД из Ангарска помогли замерзшей на дороге семье, чей автомобиль заглох из-за сильного мороза. Иномарка «встала» на автодороге «Сибирь» по пути из Хомутово в Усолье-Сибирское, пишет ИА irkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

К предполагаемому месту оперативно направились инспекторы ДПС лейтенант полиции Александр Ханхунов и лейтенант полиции Артур Мамедов. Honda Stream распологался у края проезжей части. Автомобилейна дороге было мало, а по обеим сторонам трассы был лес.

Внутри иномарки находились муж с женой и трое маленьких детей. Родители пояснили, что в пути машина неожиданно начала останавливаться и глохнуть, в итоге завести ее не удалось. Маму и детей полицейские отвезли согреться в ближайшее кафе. Через некоторое время к водителю приехала подмога, и проблему удалось решить. Семья поблагодарила страж порядка за оказанную помощь и благополучно отправилась домой.

Напомним, что ранее во время патрулирования по маршруту на федеральной трассе А-331 «Вилюй» инспекторы ГИБДД Дмитрий Бушков и Сергей Кутневич получили информацию от проезжающих автомобилистов о том, что на 162-м километре автодороги требуется помощь водителю, чья машина заглохла. Прибыв на место, полицейские обнаружили фуру Mercedes-Benz, у которой из-за сильных морозов замерзла топливная система, поэтому грузовик остановился прямо на дороге, блокируя одну из полос движения. Водитель самостоятельно не смог решить возникшую проблему.

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