11:14 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоград предлагают погрузить во тьму ради снижения цен на яйца
Стоимость электричества в себестоимости продукции достигает порой в стране до 40%.
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Обеспокоенные ростом цен на яйца власти предпринимают меры к их снижению. Так, Минсельхоз РФ разработал комплекс мер, в числе которых — упрощение импорта и наращивание объемов производства, сообщает pnp.ru.
Тем временем госдумовский аграрий Олег Нилов выступил с предложением перевести птицефабрики на ночной тариф, поскольку стоимость электричества в себестоимости продукции достигает порой в стране до 40%. Также, по мнению депутата, мегаполисы, к которым относится и Волгоград, могли бы приглушить иллюминацию, а высвободившиеся при этом мощности перекинуть на аграрные предприятия.
В свою очередь в Совфеде считают, что на яичный рынок нужно выпустить фермеров, обеспечив попадание их продукции в торговые сети. Ранее ростом цен занялись прокуратура и антимонопольное ведомство, проверяющее производителей на предмет обоснованности отпускных цен.