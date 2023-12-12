Число нелегальных переходов границ ЕС в 2023 году достигло максимума с 2016 года

По его информации, количество случаев незаконного пересечения границы за 11 месяцев 2023 года достигло 355,3 тыс., увеличившись на 17% по сравнению с прошлогодними показателями. Только в ноябре этого года число нелегально въехавших нелегальных мигрантов выросло на 500% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, и составило около 4,7 тыс.
Согласно документу, самым загруженным маршрутом нелегальной миграции стал регион центрального Средиземноморья. Здесь за 11 месяцев этого года число зафиксированных случаев нелегального пересечения границы достигло 152,2 тыс.
Кроме того, на западноафриканском маршруте число нарушений границы ЕС увеличилось вдвое и достигло рекордного значения с начала сбора данных в 2009 году — 32,4 тыс.
Агентство отмечает, что переправа беженцев в Европу сопряжена с большим числом человеческих жертв. Так, согласно данным Международной организации по миграции, в этом году только в акватории Средиземного моря пропали без вести более 2,5 тыс. человек.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил газете Corriere della Sera, что крупнейшая экономика Европы — ФРГ — практически исчерпала возможности по приему беженцев. По его словам, за первые полгода в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, «треть от всего числа в ЕС».
В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 43,8 тыс. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14,3 тыс. незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в 2022 году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.