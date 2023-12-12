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11:50 (мск), источник: СуперОмск

В Омском аэропорту возникли проблемы у самолета в другую страну

В понедельник, 11 декабря 2023 года, в аэропорту Омска перед взлетом возникли проблемы у борта, вылетающего в Узбекистан.

«Во время руления на предварительный старт КВС доложил о технической неисправности. Принял решение зарулить на стоянку. Самолет Airbus A-320, UK-32012. Рейс UZB 9810 по маршруту Омск — Наманган. Эксплуатант — авиакомпания “Uzbekistan Airways”, — сообщает телеграм-канал “Авиаинцидент”.

Отметим, что впоследствии самолет вылетел в Наманган, задержка составила более двух часов.

Напомним, что в Омске также второй день подряд наблюдается задержка вылета международного рейса.

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