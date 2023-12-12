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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму зарегистрировали случаи заболевания гонконгским гриппом

В Крыму зарегистрировали единичные случаи заболевания вирусом гриппа типа А (Н3N2), известном как гонконгский грипп.

Источник: Freepik

Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове в большей мере обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшую неделю в Крыму ОРВИ выявили у 6,9 тыс. человек. Не смотря на то, что заболеваемость выросла на 8,2% в сравнении с предыдущей неделей, эпидпорог не превышен. Показатель заболеваемости равен 36,8 на 10 тыс. населения.

В Севастополе острые респираторные заболевания за неделю выявили у 2,6 тыс. человек. Это на 3,5% больше показателя предыдущей недели.

В ведомстве напомнили о необходимости вакцинации, рекомендовали ограничить использование общественного транспорта и посещения людных мест в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также о важности соблюдения гигиены и использования антисептиков.

Гонконгский грипп передается воздушно-капельным или контактным путем. При заболевании наблюдается сухой кашель, головная боль, першение в горле, выраженная слабость и другие симптомы. Летальность болезни не превышает 0,5%. В конце 60-х годов вирус стал причиной гибели почти 4 млн человек.

Анастасия Донскова.

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