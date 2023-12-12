Главное
Главные новости 12 декабря
11:49 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области спрогнозировали опасную погоду

В Главном управлении МЧС России по Омской области 12 декабря 2023 года выпустили предупреждение об опасном явлении погоды, которое прогнозируется в регионе на среду, 13 декабря 2023 года. Со ссылкой на специалистов Обь-Иртышского УГМС в ведомстве предупредили о следующем:

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 86% 768 мм рт. ст. +5°

«По 15 декабря 2023 года по Омской области сохранится опасное явление: аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более. 13 декабря 2023 года по Омской области местами сохранится опасное явление: сильный мороз с минимальной температурой воздуха −40° и ниже».

По официальной информации, установление подобных погодных условий может обернуться чрезвычайными ситуациями не выше муниципального уровня, включая коммунальные аварии, в том числе и на объектах электроэнергетики, а также проблемы в сфере транспортного сообщения или обрывом линий связи. При необходимости спасательные ведомства переведут на круглосуточный режим работы, подытожили в ГУ МЧС по Омской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бывшую сотрудницу омскго дома-интерната отправили в колонию за обман сироты
Омская прокуратура начала проверку из-за роста стоимости яиц
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта