В Омской области спрогнозировали опасную погоду

«По 15 декабря 2023 года по Омской области сохранится опасное явление: аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более. 13 декабря 2023 года по Омской области местами сохранится опасное явление: сильный мороз с минимальной температурой воздуха −40° и ниже».
По официальной информации, установление подобных погодных условий может обернуться чрезвычайными ситуациями не выше муниципального уровня, включая коммунальные аварии, в том числе и на объектах электроэнергетики, а также проблемы в сфере транспортного сообщения или обрывом линий связи. При необходимости спасательные ведомства переведут на круглосуточный режим работы, подытожили в ГУ МЧС по Омской области.