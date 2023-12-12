11:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Волгоградцам рассказали, что делать при отличии ценника и цены на кассе
Роспотребнадзор посоветовал идти волгоградцам в суд при отличии цены и ценника.
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12 декабря Роспотребнадзор еще раз напомнил жителям Волгоградской области о том, какие действия необходимо предпринять при отличии ценника и цены на кассе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, существует закон «О защите прав потребителей». Он гласит, что покупатель вправе приобретать товар по той стоимости, которая указана на ценнике.
— Ценник является публичной офертой — задокументированным предложением, на которое соглашается покупатель. Продавец обязан соблюдать заданные им самим же условия и продавать товар по указанной цене, — напомнили эксперты.
Бывают случаи, когда покупатель оплачивает товар и лишь потом выясняет, что переплатил. В таком случае необходимо потребовать разницу в цене или обратиться в суд.