Челябинская стюардесса удостоилась титула «Королевы неба»

— Главные короны в гражданской авиации или линейной, как называют её специалисты в отрасли — получили Валентина Заречнова и Кристина Воейкова (обе из «Уральских авиалиний»). Они получили короны и ленты «Королева неба», — рассказали организаторы конкурса.
С Кристиной пообщался корреспондент «Пчелы».
— Я очень рада, что получила корону «Королева неба» и являюсь теперь «Мисс Гражданская авиация», — поделилась наша героиня. — Считаю это неким признанием, так как всю жизнь я посвятила небу, самолётам и пассажирам. Я очень горда, что смогла с честью представить профессию бортпроводника и свою любимую авиакомпанию. Уезжая на конкурс, я пообещала своему сыну, что мама вернётся с короной, и я исполнила свое обещание. Спасибо всем друзьям, коллегам и моим родным за поддержку и веру в меня.
Участницы продемонстрировали членам жюри и зрителям творческие номера: танцевали, пели и показывали юмористические сценки.
Победительницей конкурса «Топ стюардесс 2023» признали девушку из авиакомпании Belavia Анну Титовец.
К слову, в ноябре, челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова принял юбилейного двухмиллионного пассажира. Счастливицей стала челябинка Полина Мушкета. Вместе с мужем и сыном она зарегистрировалась на рейс в Сочи и узнала, что её ждёт сюрприз.