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14:46 (мск), источник: Pchela.News

Челябинская стюардесса удостоилась титула «Королевы неба»

В Москве завершился пятый Международный конкурс красоты «Топ стюардесс 2023», приуроченный к 100-летию создания отечественной авиации. Стюардесса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Челябинска Кристина Воейкова удостоилась титула «Королевы неба». Девушка поделилась впечатлениями с нашим корреспондентом.

Источник: Кристина Войекова, официальный сайт конкурса «Топ стюардесс 2023»

— Главные короны в гражданской авиации или линейной, как называют её специалисты в отрасли — получили Валентина Заречнова и Кристина Воейкова (обе из «Уральских авиалиний»). Они получили короны и ленты «Королева неба», — рассказали организаторы конкурса.

С Кристиной пообщался корреспондент «Пчелы».

— Я очень рада, что получила корону «Королева неба» и являюсь теперь «Мисс Гражданская авиация», — поделилась наша героиня. — Считаю это неким признанием, так как всю жизнь я посвятила небу, самолётам и пассажирам. Я очень горда, что смогла с честью представить профессию бортпроводника и свою любимую авиакомпанию. Уезжая на конкурс, я пообещала своему сыну, что мама вернётся с короной, и я исполнила свое обещание. Спасибо всем друзьям, коллегам и моим родным за поддержку и веру в меня.

Участницы продемонстрировали членам жюри и зрителям творческие номера: танцевали, пели и показывали юмористические сценки.

Победительницей конкурса «Топ стюардесс 2023» признали девушку из авиакомпании Belavia Анну Титовец.

К слову, в ноябре, челябинский аэропорт имени Игоря Курчатова принял юбилейного двухмиллионного пассажира. Счастливицей стала челябинка Полина Мушкета. Вместе с мужем и сыном она зарегистрировалась на рейс в Сочи и узнала, что её ждёт сюрприз.

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