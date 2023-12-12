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16:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии рассказали, когда лучше покупать новогоднюю ель

В Башкирии названо оптимальное время покупки новогодней ёлки.

Источник: Комсомольская правда

Натуральную елку на Новый год жителям Башкирии стоит покупать не раньше 20 декабря. Такой совет дала начальник отдела гигиены детей и подростков управления Роспотребнадзора по РБ Венера Саттарова.

По ее словам, за 10 дней до праздника иголки дерева не успеют осыпаться и ель будет пышной и красивой в новогоднюю ночь. Саттарова напомнила, что ветки и ствол лесной красавицы должны быть гибкими.

Искусственную же ёлку посоветовали приобретать из огнеустойчивых материалов или обработанную специальным средством, не забыв проверить отсутствие оголенной проволоки.

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