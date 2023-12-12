16:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Свердловская полиция предупредила о новогодней схеме мошенников
На Урале в преддверии праздников появился новый вид мошенничества.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Свердловской области появилась новая мошенническая схема. О хитрой схеме «подарков» рассказал руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Мошенники в преддверии Нового года придумали новую схему для получения прибыли. Они звонят на телефон жертвам, говорят о доставке подарков, после чего приезжают, вручают коробку с красивой кружкой и просят расписаться за получение товара.
После этого жертвам мошеннической схемы приходит счет на оплату покупки iPhone от 25 тысяч рублей и выше.
— Телефон вы не покупали и не заказывали, но ваша подпись в суде доказывает обратное, — сообщает руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Полиция Свердловской области просит сохранять бдительность, а также предупредить пенсионеров. В регионе случаев мошенничества с применением вышеописанной схемы уже много.