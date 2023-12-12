Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловская полиция предупредила о новогодней схеме мошенников

На Урале в преддверии праздников появился новый вид мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области появилась новая мошенническая схема. О хитрой схеме «подарков» рассказал руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Мошенники в преддверии Нового года придумали новую схему для получения прибыли. Они звонят на телефон жертвам, говорят о доставке подарков, после чего приезжают, вручают коробку с красивой кружкой и просят расписаться за получение товара.

После этого жертвам мошеннической схемы приходит счет на оплату покупки iPhone от 25 тысяч рублей и выше.

— Телефон вы не покупали и не заказывали, но ваша подпись в суде доказывает обратное, — сообщает руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция Свердловской области просит сохранять бдительность, а также предупредить пенсионеров. В регионе случаев мошенничества с применением вышеописанной схемы уже много.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта