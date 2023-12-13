08:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Роспотребнадзор подал иск в суд в защиту пострадавших от шаурмы в Братске
Пострадавшие могут обратиться в Роспотребнадзор до 19 января 2024 года.
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Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области подан групповой иск в городской суд Братска в защиту пострадавших от продукции в кафе по продаже шаурмы в июне 2023 года. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
Напомним, массовое отравление шаурмой коснулось более 60 людей. Многих госпитализировали. Выяснилось, что в заведении были нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья. У работников же не было условий, чтобы соблюдать личную гигиену.
— Предлагаем пострадавшим, которые ранее не обращались с заявлением о присоединении к групповому иску, обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Братске, а также в Братском и Нижнеилимском районах, — говорят в ведомстве.
Для обращения нужно написать соответствующее заявление, приложить копии документов: чеки, квитанции, назначение или заключение врача. Обратиться можно до 19 января 2024 года.