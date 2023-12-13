11:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Детские сады и школы вновь заработали в Охотском округе
В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС.
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В Охотском округе Хабаровского края в усиленном режиме продолжается борьба с последствиями циклона, который фактически парализовал жизнь в муниципалитете. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время мобилизованы все службы ЖКХ, задействовано 14 единиц техники, идёт очистка населённых пунктов от снега.
По информации пресс-службы администрации округа, уже расчищены центральные автомобильные дороги и подъезды к социально значимым объектам. Все организации жизнеобеспечения муниципалитета, в том числе соцобъекты, работают в штатном режиме. Школы и детские сады во всех населённых пунктах снова открыты для своих воспитанников.
— В котельных имеется достаточный запас угля, обеспечивается стабильная подача тепла и электроэнергии, а также воды в дома, подключённые к водоводу. Также расчищен от снега водоисточник в Охотске — водовозные машины со вчерашнего дня приступили к своей работе. Вышли на линию автобусы маршрутов № 1 и № 3, работать будут по обычному графику, но маршрут «тройки» временно проходит через улицу Невельского, — рассказал глава округа Максим Климов. На сегодняшний день завершена расчистка взлётно-посадочной полосы в аэропорту Охотска. От снега также освобождены вертолётные площадки в Охотске, Ине и Арке. Однако плохие метеоусловия пока не позволяют возобновить воздушное сообщение. Также в круглосуточном режиме техника работает на дороге в аэропорт Охотска — более половины трассы освобождено от сугробов полностью, остальная часть — «в одну полосу». В течение сегодняшнего дня завершить расчистку должны полностью.
— Хочется сказать большое спасибо неравнодушным людям, простым жителям округа, которые понимая возникшие по вине снегопада проблемы, приходят на помощь коммунальщикам, расчищая дворы, подъезды и подходы к домам. Комиссия по ЧС прилагается максимум усилий, чтобы устранить последствия стихии. Также как и другие охотчане, не могу вылететь в Охотск из Хабаровска, но нахожусь на постоянной связи и держу ситуацию на контроле, — сказал глава Охотского муниципального округа.