12:27 (мск), источник: Время
Пятнадцать нижегородских школ полностью закрыты на карантин
Отмечается сезонный подъем заболеваемости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
9% детсадов и школ в Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом сотрудники регионального Роспотребнадзора рассказали ИА «Время Н» в ходе пресс-конференции 13 декабря.
Полностью на карантин закрыто 15 школ: по одной — в Балахнинском округе, Чкаловском, Выксунском, Ковернинском, Гагинском, а также в Большемурашкинском. Образовательная деятельность приостановлена и в двух школах Автозаводского района Нижнего Новгорода, еще две не работают в Сормовском. По одной школе — в Канавинском районе, Московском, Нижегородском, Советском и Приокском.
Один детсад полностью закрыт в Спасском округе, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода, Советском и Приокском районах.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа в школах.