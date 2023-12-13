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12:27 (мск), источник: Время

Пятнадцать нижегородских школ полностью закрыты на карантин

Отмечается сезонный подъем заболеваемости.

Источник: Время

9% детсадов и школ в Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом сотрудники регионального Роспотребнадзора рассказали ИА «Время Н» в ходе пресс-конференции 13 декабря.

Полностью на карантин закрыто 15 школ: по одной — в Балахнинском округе, Чкаловском, Выксунском, Ковернинском, Гагинском, а также в Большемурашкинском. Образовательная деятельность приостановлена и в двух школах Автозаводского района Нижнего Новгорода, еще две не работают в Сормовском. По одной школе — в Канавинском районе, Московском, Нижегородском, Советском и Приокском.

Один детсад полностью закрыт в Спасском округе, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода, Советском и Приокском районах.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа в школах.

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