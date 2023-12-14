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06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пробка в 8 км образовалась на объездной Ново-Ленино в Иркутске из-за ДТП

Сервис Яндекса оценивает ситуацию в городе на 7 баллов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобилисты встали в многокилометровую пробку (8 км) на объездной Ново-Ленино и улице Олега Кошевого в Иркутске сегодня, 14 декабря. По информации сервиса «Яндекс. Пробки» (0+), загруженность дорог оценивается в 7 баллов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Отмечается, что одной из причин пробки могло стать ДТП, которое произошло на въезде на Иннокентьевский мост. По сообщениям очевидцев, дорожная авария произошла ещё рано утром — перевернулся Toyota Probox.

Также движение затруднено на улицах Маяковского, Профсоюзной, Боткина, Челнокова, Гоголя, Байкальской и ряде других улиц.

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