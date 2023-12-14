08:14 (мск), источник: АиФ Владивосток
Как знаменитый рынок продолжает работу
Торговые центры «Гранд» и «Союз» на рынке в районе улицы Спортивной во Владивостоке начали демонтировать.
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Рабочие начали снимать листы металлопрофиля, которыми были обшиты стены, уже убрали с фасадов часть ярких кричащих вывесок. Однако, рынок продолжает функционировать.
Судебные тяжбы
В марте 2022 года решением суда удовлетворены исковые требования прокурора Ленинского района г. Владивостока о признании объектов капитального строительства ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» самовольными постройками и возложении на организацию-собственника обязанности в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить их снос.
После рассмотрения апелляции решение Ленинского районного суда г. Владивостока оставлено без изменения. Срок его добровольного исполнения пока не истек. Работы по демонтажу конструкций начались.
«Мы только начали работать, по плану уберём сначала то, что висит на фасаде, потом крышу, и так постепенно снесём всё здание», — рассказал сотрудник работающей на объекте бригады.
За оградой
Периметр ТЦ «Союз» там, где это возможно, обнесён забором из того же металлопрофиля. В проёмы тут и там проходят люди.
Огородить торговые центры полностью невозможно так как постройками разной степени капитальности оба ТЦ окружены со всех сторон. В основном это сооружения коридорного типа до 100 метров длиной, по обеим сторонам которых располагаются торговые точки различной — до 100 квадратных метров площади. Внутри до потолка — вешалки и полки с товаром. По большому счёту — то же самое, что было в самих «Гранде» и «Союзе», но не в них, а в 10 метрах за оградой.
Торговцы о требовании прокуратуры снести торговые центры знают не все. Считают, что закрытие — явление временное. Они не унывают. К трудностям им не привыкать.
«Я раньше торговала здесь, — машет рукой в сторону стены закрытого “Союза” торговка из Вьетнама Хуен Тхи. — Сейчас здесь, но скоро снова буду там или перееду в другое помещение. Куртку надо? Носки?».
Одним из поводов для сожалений в связи с закрытием торговых центров на Спортивной у некоторых жителей Владивостока стало закрытие популярных из-за дешевизны китайских заведений общепита. Аутентичная китайская кухня нравилась многим, а ресторанчики и кафе были частью гостевого маршрута. Сюда «на экзотику» водили приезжих москвичей и жителей других регионов страны. Однако считать, что пропала экзотика и поесть во Владивостоке больше негде — не верно.
Экзотика не пропала
«Торговый центр “Кристалл”, где этих китайских чифанек было штук 20, закрыли давно. Люди пошли в соседние. Прочитали новый адрес, куда они переехали на закрытых воротах, и поехали за конкретным поваром. А в “Союзе” и “Гранде” ресторанов не было, только торговали. Торговцы никуда не делись, вон, сидят. О чём жалеть?», — удивляется житель этого района Павел Симонов.
В целом рынок на Спортивной работает с прежним размахом. Постройки, снесённые 2 года назад, возродились. Заведений, где поесть, по-прежнему достаточно. Полустихийная торговля даже ширится. Метастазирует вдоль улиц Фадеева — Борисенко в сторону Школьной.