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05:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Стартовала продажа субсидированных билетов для дальневосточников на 2024 год — названы цены

Аэрофлот запустил продажу субсидированных билетов из Владивостока в Москву.

Источник: Комсомольская правда

С 14 декабря в Аэрофлоте действует продажа субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока на 2024 год. Специальные тарифы будут действовать на прямые рейсы не только этой авиакомпании, но и «России» и «Авроры» под кодом SU. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Аэрофлота, забронировать и оформить субсидированные билеты можно онлайн на официальном сайте авиакомпании. Стоимость по тарифам следующая:

Владивосток — Москва — 10 200 рублей (взрослый)/5 550 рублей (для детей от 2 до 12 лет);

Магадан — Москва — 10 200/5 400;

Петропавловск-Камчатский — Москва: 10 200/5 625;

Хабаровск — Москва — 10 200/5 400;

Южно-Сахалинск — Москва — 10 200/5 474;

Якутск — Москва — 9 200/5 250.

Чтобы получить субсидированный билет, нужно предоставить следующие документы: паспорт РФ с регистрацией по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ.

Воспользоваться субсидией по льготным тарифам могут следующие категории жителей: в возрасте от 23 и свыше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, многодетные семьи.

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