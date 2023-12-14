05:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Стартовала продажа субсидированных билетов для дальневосточников на 2024 год — названы цены
Аэрофлот запустил продажу субсидированных билетов из Владивостока в Москву.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 14 декабря в Аэрофлоте действует продажа субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока на 2024 год. Специальные тарифы будут действовать на прямые рейсы не только этой авиакомпании, но и «России» и «Авроры» под кодом SU. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе Аэрофлота, забронировать и оформить субсидированные билеты можно онлайн на официальном сайте авиакомпании. Стоимость по тарифам следующая:
Владивосток — Москва — 10 200 рублей (взрослый)/5 550 рублей (для детей от 2 до 12 лет);
Магадан — Москва — 10 200/5 400;
Петропавловск-Камчатский — Москва: 10 200/5 625;
Хабаровск — Москва — 10 200/5 400;
Южно-Сахалинск — Москва — 10 200/5 474;
Якутск — Москва — 9 200/5 250.
Чтобы получить субсидированный билет, нужно предоставить следующие документы: паспорт РФ с регистрацией по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ.
Воспользоваться субсидией по льготным тарифам могут следующие категории жителей: в возрасте от 23 и свыше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, многодетные семьи.