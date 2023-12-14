08:43 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 13 декабря
Главные новости Беларуси в период с 13 по 15 декабря 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВЧЕРА
«Чтобы не было торможения». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря подписал указ № 387 о награждении орденом Матери.
Что Лукашенко называет главным правом человека и как Беларусь добилась низкой младенческой смертности.
Законопроект о республиканском бюджете на 2024 год одобрен сенаторами.
Правительство Беларуси утвердило положение о пенсиях за особые заслуги перед страной.
Андрейченко: отношения Беларуси и Турции развиваются динамично и по широкому спектру вопросов.
Алейник: Беларусь ценит вклад белорусов зарубежья в донесение правдивой информации о нашей стране.
Тертель: семь так называемых хоругвей в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.
Белорусские ученые планируют в 2024 году завершить разработку вакцины от гриппа.
«Завод дал мне все». Эта династия вместе проработала на БЕЛАЗе 670 лет, и вот почему.
Новогоднюю продукцию лесхозов Беларуси можно приобрести на более чем 1,1 тыс. торговых площадок.
В Новый год с подарками. Какие сувениры предлагают столичные универмаги и что выбирают минчане.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Расширение видов цифровых услуг для населения. Подведение годовых итогов работы Национального центра электронных услуг» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники: Роман Градусов — директор Национального центра электронных услуг, Светлана Караневич — начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
Пресс-конференция на тему «Распространенные мошеннические схемы. Как не стать жертвой аферистов» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30. Участники: Дмитрий Бурдюк — заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь, Александр Рингевич — заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Республики Беларусь, представитель Следственного комитета Республики Беларусь. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню Независимости Республики Казахстан. Начало в 16.00.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
120 лет назад родился Райзман Юлий Яковлевич, российский режиссер, сценарист, народный артист СССР. Поставил фильмы «Каторга», «Машенька», «Время желаний» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946 — дважды, 1950, 1952, 1983). Умер в 1994 году.
100 лет назад родилась Трушина Тамара Васильевна, российская и белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1961). Работала в театрах Душанбе, Брестском областном драматическом театре, в 1948—1964 годах в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Исполнительница острохарактерных и комедийных ролей: Татьяна («Мещане» М. Горького), Зоя Шубейкина («Дикари» С. Михалкова), Мисс Пирс («Пигмалион» Б. Шоу) и др. Снималась в кино. Умерла в 1990 году.
95 лет назад родился Кашкер Анатолий Федорович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1980). Работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Мастер эпизода. Среди ролей: Вожеватов («Бесприданница» А. Островского), Иван Иванович («Баня» В. Маяковского), Шприх («Маскарад» М. Лермонтова) и др. Умер в 1994 году.
85 лет назад родилась Былинская Людмила Всеволодовна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1974). С 1960 года в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького. Исполнительница ролей лирических героинь и характерных. Среди них: Нина («Маскарад» М. Лермонтова), Вера Васильевна («Гнездо глухаря» В. Розова), Женя («А зори здесь тихие…» по Б. Васильеву) и др.