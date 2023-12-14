10:47 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Звезды и русские платки: топ-5 идей новогодних фотосессий в Хабаровске
Новогодние фотосессии и зимние съемки в самый важный день — День свадьбы можно устроить легко в студиях Хабаровска.
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Новогодние фотосессии и зимние сьемки в самый важный день — День свадьбы можно устроить легко в студиях Хабаровска. Зимой то на холод не пойдешь, а красивые снимки хочется. Но, что делать, когда бюджет не позволяет отдать лишнюю копейку за аренду украшенного помещения, не говоря уже об услуге фотографа. Приходится находить нестандартные способы фотосессий за минимальные деньги.
Мы спросили у фотографов, как и где провести красивую и необычную новогоднюю или свадебную съемку. А заодно узнали, какой понадобится реквизит.
Праздник дома у елки
Сьемка дома у некоторых хабаровских фотографов сейчас в тренде. Снимки получаются красивые и выглядят более натурально, чем наигранно в студии, где сфотографировались уже сотни людей в одной и той же атмосфере. Если интерьер дома вам кажется не слишком фотогеничным, удачно выстроенный кадр и ретушь помогут скрыть недостатки.
Например, можно снять фотоисторию, как вы украшаете елку или готовите семейный стол. Желательно делать больше крупных планов и включить в съемку мандарины, шишки, веточки ели, они могут быть и искусственные.
Если не хочется возиться с тестом, совместите приятное с полезным — упакуйте подарки, наденьте одинаковые новогодние костюмы, например пижамы с оленями, а заодно сделайте красивые снимки. Получится серия веселых и живых фото о том, как вы готовитесь к Новому году.
Игра со светом
В этой съемке не нужен реквизит. Достаточно одной гирлянды или светящихся шариков. Например, подойдут, фонарики-светодиоды или фигурные лампочки — звезды, елки и шишки, фрукты.
Гирлянду можно повесить на переднем плане, чтобы в кадре появились праздничные блики. Или просто обмотаться светящимся украшением. Такие фото будут хорошо смотреться либо на пестром фоне, либо в пустой белой комнате.
Прогулка по белоснежной дорожке
Эмоциональные и праздничные фото можно сделать на улице. Вариантов масса — играть в снежки, лепить снеговика, пить какао из красивого термоса и есть мандарины. Главное, все это делать не в ветренную погоду и иметь под боком теплое место, куда можно забежать и погреться.
Например, хорошо будут смотреться кадры, снятые на катке, на фоне украшенных торговых центров, на площади у елки. В Хабаровске для этого отлично подойдет парк Динамо или площадь Ленина.
Съемка в музее или театре
Съемка в музее или театре становится все более актуальна среди фотографов Хабаровска. Красивые колонны, массивные лестницы, большие люстры, ажурные потолки — необычная атмосфера просто идеально подходит для зимних и даже летних сьемок. Культурные пространства особенно часто выбирают для свадебных съемок. Только важно предварительно обговорить с директором заведения все нюансы. Возможно, в этот день назначена постановка или экскурсия, либо другие мероприятия.
В русском стиле
Еще фотографы частенько устраивают сьемки о русских традициях и народных гуляниях. Русские узоры в стиле гжели или городецкой росписи, смотрятся свежо, оригинально и необычно.
Для реквизита возьмите разноцветные платки, варежки, носки, валенки, самовар, связки баранок, и что еще придет в голову. Снимать такую историю можно на даче или в лесу. Если вы живете в своем доме, то прямо во дворе. Предварительно найдите в сети или на страничках в соцсети локации и позировки, а затем отправляйтесь за красивыми зимними фото.