10:37 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Ярмарка «АмурФест. Зима» стартует в Хабаровске 15 декабря
На выставке-продаже будут представлены работы декоративно-прикладного искусства, включая традиционные изделия малых коренных народов края.
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В Хабаровске перед выходными откроется новогодний фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима». В мероприятии примут участие десятки мастеров декоративно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.
«На фестивале будут отлитые из бронзы изделия, авторские куклы и мягкие игрушки ручной работы, в том числе символ 2024 года — зелёный дракон. Также в торговых рядах появятся головные уборы, одежда, аксессуары и новогодние елочные украшения», — рассказали в минкультуры.
Посетители выставки увидят и традиционные изделия коренных народов Хабаровского края, среди которых — самобытные нанайские тапочки и обереги. Кроме того, в продажу поступят глиняные сувениры с логотипом Дальневосточного художественного музея, постеры, открытки, календари и многое другое.
Ярмарка «АмурФест» проходит при поддержке правительства Хабаровского края. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».