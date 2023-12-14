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10:37 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Ярмарка «АмурФест. Зима» стартует в Хабаровске 15 декабря

На выставке-продаже будут представлены работы декоративно-прикладного искусства, включая традиционные изделия малых коренных народов края.

Источник: Минкультуры Хабаровского края

В Хабаровске перед выходными откроется новогодний фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима». В мероприятии примут участие десятки мастеров декоративно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

«АмурФест-2023» начнёт работать 15 декабря в 17:00 на площади имени Ленина. На участие в ярмарке в этом году было подано 84 заявки. Свою продукцию представят местные предприниматели и 65 художников.

«На фестивале будут отлитые из бронзы изделия, авторские куклы и мягкие игрушки ручной работы, в том числе символ 2024 года — зелёный дракон. Также в торговых рядах появятся головные уборы, одежда, аксессуары и новогодние елочные украшения», — рассказали в минкультуры.

Посетители выставки увидят и традиционные изделия коренных народов Хабаровского края, среди которых — самобытные нанайские тапочки и обереги. Кроме того, в продажу поступят глиняные сувениры с логотипом Дальневосточного художественного музея, постеры, открытки, календари и многое другое.

Ярмарка «АмурФест» проходит при поддержке правительства Хабаровского края. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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