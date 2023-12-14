12:38 (мск), источник: Om1.ru
Смертоноснее COVID-19: после вспышки в Китае Новосибирскую область захватывает новая инфекция
Смертность составляет от 7% до 10% среди госпитализированных пациентов.
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Вспышки микоплазменной инфекции зарегистрировали в Китае и Европе. Смертность от новой заразы выше, чем от COVID-19, но вакцин и иммуноглобулинов от этой болезни нет.
Рост количества пациентов с микоплазменной пневмонией возрос в Китае 13 ноября 2023 года. В большинстве случаев эта болезнь поразила детей в возрасте от 5 до 12 лет. Инфекция вырвалась за пределы Китая: случаи заражения фиксируют в Дании, Франции, Нидерландах и России.
«За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 3 случая [в Новосибирской области], последний из них — в ноябре», — сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области Сибкрай.ru.
Микроплазменной инфекцией называют болезни, вызванные бактерией вида микоплазмы. Эта инфекция поражает урогенитальные области, суставы, кровеносную и нервную системы, респираторную систему. Носитель может долгое время не ощущать симптомов заболевания, но когда иммунитет ослабевает, бактерии приступают к разрушению организма. Известна эта инфекция людям с 1898 года. Без должного лечения эта болезнь приводит к летальному исходу.
Симптомы микоплазменной инфекции: длительный и стойкий кашель, температура и насморк. От этой болезни нет вакцин и иммуноглобулинов. Для лечения применяют антимикробную терапию.
Болезнь распространяется воздушно-капельным путём, но т. к. микоплазма — это бактерия, а не вирус, передаётся она менее активно, чем COVID-19 или грипп. Около 15% — такой индекс заразности инфекции отмечает инфекционист Андрей Поздняков. Инкубационный период длится от 5 до 28 дней. Смертность составляет от 7% до 10% среди госпитализированных пациентов.
Как методы предохранения от этой болезни применяется проветривание помещений, использование санитарных фильтров, изоляция кашляющих людей, дистанцирование. Также эффективны медицинские маски при условии их правильного использования.