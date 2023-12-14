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14:05 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодарском крае 15 декабря ожидаются очень сильные дожди

Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением территорий.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 47% 775 мм рт. ст. +5°
Источник: AP 2023

В Краснодарском крае 15 декабря ожидаются очень сильные дожди, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС региона.

По данным Росгидромета, сильные осадки ожидаются до конца суток 17 декабря местами на Кубани. С 16 декабря прогнозируются дожди с мокрым снегом и снегом.

Днем и до конца суток 15 декабря из-за ожидаемых сильных осадков ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок на реках в Абинском, Северском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе и Геленджике.

Также ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Жителей и гостей Краснодарского края призвали быть внимательными и осторожными и следить за прогнозом погоды в ближайшие дни.

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