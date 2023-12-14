14:14 (мск), источник: RT на русском
Путин посоветовал в Новый год больше уделять внимания близким
Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.
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«Вы знаете, Новый год, мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело такое: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести», — сказал он.
Путин добавил, что желательно провести праздники вместе со своими близкими людьми, с семьёй.
Также президент России заявил, что переживать стресс ему помогает чувство долга.