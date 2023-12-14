Главное
Итоги года с президентом
14:14 (мск), источник: RT на русском

Путин посоветовал в Новый год больше уделять внимания близким

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы знаете, Новый год, мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело такое: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести», — сказал он.

Путин добавил, что желательно провести праздники вместе со своими близкими людьми, с семьёй.

Также президент России заявил, что переживать стресс ему помогает чувство долга.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темыИтоги года с Владимиром Путиным
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин: пенсионеры не будут платить комиссию за банковские услуги при...
Путин заявил, что в своё время мог съесть десять яиц с утра
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир