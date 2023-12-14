14:35 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В МВД предупредили волгоградцев о новой схеме обмана с перерасчетом за ЖКУ
Полицейские рассказали о новом виде дистанционного мошенничества.
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Злоумышленники присылают гражданам сообщения якобы от УК со ссылками на фишинговые сайты.
В декабре 2023 года стал распространен новый способ обмана с перерасчетом за коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Аферисты присылают волгоградцам сообщения через мессенджеры, соцсети и электронную почту якобы от УК и ресурсоснабжающих компаний. Мошенники предлагают оплатить счет со значительной скидкой. Например, вместо 10 тысяч рублей они просят перечислить 3 тысячи рублей.
Чтобы оплатить счет за ЖКУ со скидкой, злоумышленники предлагают перейти по ссылке. На фишинговом сайте требуется ввести персональные данные, адрес проживания и данные банковской карты.
После этого вся информация попадает в руки мошенников.