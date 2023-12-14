Главное
Итоги года с президентом
14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин: недавно спрашивал у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года пошутил про ситуацию с ценами на яйца в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я недавно спрашивал министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. А я ему ответил: вот у граждан наших есть проблемы», — пояснил президент.

По словам Путина, подорожание яиц на 40 процентов произошло из-за увеличившегося спроса на относительно дешевый белок, в то время как уровень производства остался прежним. Правительство вовремя не приняло необходимые меры — в результате сбой в работе привел к изменению цен, признался президент.

«Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают дополнительные поставки. Из Белоруссии предлагают. Решение в рамках Евразийской экономической комиссии принято», — пояснил Путин.

Отвечая на вопрос о подорожании яиц Путин ответил, что сам с удовольствием ест яичницу на завтрак. «В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темыИтоги года с Владимиром Путиным
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина
Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир