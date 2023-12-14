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18:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Снегопад накроет Нижегородскую область в ближайшие два дня

МЧС выпустило предупреждение.

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ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает о снегопаде, который накроет Нижний Новгород и большинство районов региона в ближайшие дни.

Ожидается, что сильный снег пойдет утром 15 декабря и продлится до ночи 16 декабря.

Напомним, с начала декабря с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезли около 200 тысяч кубометров снега.

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