18:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Снегопад накроет Нижегородскую область в ближайшие два дня
МЧС выпустило предупреждение.
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ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает о снегопаде, который накроет Нижний Новгород и большинство районов региона в ближайшие дни.
Ожидается, что сильный снег пойдет утром 15 декабря и продлится до ночи 16 декабря.
Напомним, с начала декабря с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезли около 200 тысяч кубометров снега.