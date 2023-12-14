Главное
Итоги года с президентом
18:38 (мск), источник: © РИА Новости

ЕСПЧ обязал Польшу выплатить штраф женщине, которой отказали в аборте

ПАРИЖ, 14 дек — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) осудил Польшу за нарушение «права на уважение частной и семейной жизни» женщины, которой отказали в аборте, и обязал страну к выплате компенсации в размере 15 тысяч евро.

Источник: © РИА Новости

В октябре 2020 года конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.

«Таким образом, Суд пришел к выводу, что вмешательство в осуществлении заявительницей своих прав не было законным по смыслу статьи 8 Европейской конвенции (по правам человека, ЕКПЧ — ред.), поскольку оно не было осуществлено органом, совместимым с требованиями верховенства права», — сказано в документе, опубликованном в четверг на сайте ЕСПЧ. В тексте отмечается, что ранее ЕСПЧ постановил, что часть судей, входящих в коллегию Конституционного суда Польши, были назначены в соответствии с процедурой, противоречащей ЕКПЧ.

В решении суда говорится, что проведение аборта должно было состояться 28 января 2021 года в варшавской больнице. Женщина забеременела в 2020 году, примерно на 14-й неделе беременности у ее плода обнаружили трисомию 21 (синдром Дауна). Однако позднее врач сообщил ей, что с учетом нововведений в законодательстве она не сможет провести аборт в Польше.

«Суд пришел к выводу, что данная законодательная реформа, вынудившая заявительницу выехать за границу для проведения аборта, понести значительные расходы и оказаться в разлуке со своей семьей, должна была оказать на нее значительное психологическое воздействие», — сказано в тексте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США публично унизили Зеленского
'Вынудим Россию': в США назвали конечную точку конфликта на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСмедициназдоровьеправа человека