ЕСПЧ обязал Польшу выплатить штраф женщине, которой отказали в аборте

В октябре 2020 года конституционный суд Польши признал незаконным проведение абортов в случае выявления тяжелых нарушений развития плода. Таким образом, в Польше аборты теперь возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.
«Таким образом, Суд пришел к выводу, что вмешательство в осуществлении заявительницей своих прав не было законным по смыслу статьи 8 Европейской конвенции (по правам человека, ЕКПЧ — ред.), поскольку оно не было осуществлено органом, совместимым с требованиями верховенства права», — сказано в документе, опубликованном в четверг на сайте ЕСПЧ. В тексте отмечается, что ранее ЕСПЧ постановил, что часть судей, входящих в коллегию Конституционного суда Польши, были назначены в соответствии с процедурой, противоречащей ЕКПЧ.
В решении суда говорится, что проведение аборта должно было состояться 28 января 2021 года в варшавской больнице. Женщина забеременела в 2020 году, примерно на 14-й неделе беременности у ее плода обнаружили трисомию 21 (синдром Дауна). Однако позднее врач сообщил ей, что с учетом нововведений в законодательстве она не сможет провести аборт в Польше.
«Суд пришел к выводу, что данная законодательная реформа, вынудившая заявительницу выехать за границу для проведения аборта, понести значительные расходы и оказаться в разлуке со своей семьей, должна была оказать на нее значительное психологическое воздействие», — сказано в тексте.