03:42 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровском крае почти готов к запуску ГЛК «Хехцир»
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию кресельной канатной дороги.
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Разрешение выдано управлением архитектуры и градостроительства администрации Хабаровского муниципального района. Это ещё один производственный этап в документальном оформлении объекта, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, что ранее также было получено заключение о соответствии канатной дороги требованиям проектной документации от Ростехнадзора. Процедура постановки на учёт в качестве опасного производственного объекта ещё продолжается.
О получении всех необходимых документов и дате открытия ГЛК «Хехцир» будет сообщено дополнительно.