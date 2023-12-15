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03:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Хабаровском крае почти готов к запуску ГЛК «Хехцир»

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию кресельной канатной дороги.

Источник: Freepik

Разрешение выдано управлением архитектуры и градостроительства администрации Хабаровского муниципального района. Это ещё один производственный этап в документальном оформлении объекта, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, что ранее также было получено заключение о соответствии канатной дороги требованиям проектной документации от Ростехнадзора. Процедура постановки на учёт в качестве опасного производственного объекта ещё продолжается.

О получении всех необходимых документов и дате открытия ГЛК «Хехцир» будет сообщено дополнительно.

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