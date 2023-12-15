Главное
Спецоперация на Украине
08:57 (мск), источник: Ura.ru

Семейство лосей вышло к пермской кондитерской фабрике

Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия.

Источник: telegram-канал "ЧП ДТП Пермь"

«Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике “Пермская”. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США обратились к Путину из-за американских шпионов
Звезда «Кухни» рассказал трогательную историю об отце
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна