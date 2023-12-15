08:57 (мск), источник: Ura.ru
Семейство лосей вышло к пермской кондитерской фабрике
Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия.
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«Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике “Пермская”. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием «Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся.