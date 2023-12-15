08:48 (мск), источник: Om1.ru
Омская журналистка рассказала, как ей удалось добиться внимания президента
Девушка громко кричала «Сибирь».
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На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в этом году была совмещена с пресс-конференцией, вопрос из Омска задала корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева.
Она спросила президента о расширении трассы из Тюмени в Новосибирск. Президент ответил, что Минтранс и курирующий Сибирь вице-премьер рассмотрят этот вопрос.
По признанию Елены Беляевой, вопрос ей удалось задать, благодаря громким выкрикам.
«Мы вместе с корреспондентом “12 канала” Катериной Булучевской кричали: “Омск, Омск!”. А я еще вдобавок скандировала: “Сибирь”. В итоге Владимир Путин отреагировал на это слово. “Ну давайте Сибирь”, — говорит», — цитирует журналистку РИА «Омск-информ».