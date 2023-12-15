08:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске Роспотребнадзор вынес предостережение двум школам из-за холода
Температура воздуха там была ниже установленной нормы.
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В Красноярске двум школах и детскому саду вынесли предостережение из-за холода. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
Температура воздуха в помещениях была от +4 до +14 градусов. Это ниже установленной нормы. Предостережения вынесли красноярской школе № 159 и двум учебным учреждениям в поселке Солонцы. Это местная школа и детский сад «Ладушки».
В ведомстве отметили, что и дальше будут контролировать ситуацию.