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Спецоперация на Украине
08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске Роспотребнадзор вынес предостережение двум школам из-за холода

Температура воздуха там была ниже установленной нормы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске двум школах и детскому саду вынесли предостережение из-за холода. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Температура воздуха в помещениях была от +4 до +14 градусов. Это ниже установленной нормы. Предостережения вынесли красноярской школе № 159 и двум учебным учреждениям в поселке Солонцы. Это местная школа и детский сад «Ладушки».

В ведомстве отметили, что и дальше будут контролировать ситуацию.

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