Власти Красноярского края планируют расконсервировать старые тоннели метро

«В администрацию города поступило заключение Минтранса края о целесообразности приема в собственность края этого объекта с последующим закреплением за Центром транспортной логистики, который выступает заказчиком строительства [метротрама]. Мы передаем для того, чтобы этот объект мог использоваться при строительстве нового объекта регионального значения», — приводят слова главы департамента муниципального имущества городской администрации Натальи Павлович журналисты.