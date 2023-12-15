Власти Красноярского края планируют расконсервировать старые тоннели метро

В частности, это выработка от улицы Высотной до улицы Копылова и прилегающие объекты. При «строительстве нового объекта» их планируют передать в собственность края, сообщает NGS24.RU.
Региональные власти озаботились судьбой законсервированных выработок красноярского метро. В частности, речь идет о тоннеле от улицы Высотной до улицы Копылова, а также прилегающая инфраструктура. Объекты планируют передать в собственность края, чтобы использовать «при строительстве нового объекта».
Тоннели начали рыть еще в 90-е годы. Прошлый проект предполагал метро глубокого залегания, новый — мелкого. Содержание старых выработок обходится ежегодно в 75 миллионов рублей.
Контракт на 2024 год еще не заключили. 4-й раз объявляют тендер, поскольку первые три раза никто на конкурс не заявился.
В мэрии отметили, что бюджет при этом не изменится, так как выработка и так финансируется регионом. Сам объект имеет балансовую стоимость более 3 миллиардов рублей.
«В администрацию города поступило заключение Минтранса края о целесообразности приема в собственность края этого объекта с последующим закреплением за Центром транспортной логистики, который выступает заказчиком строительства [метротрама]. Мы передаем для того, чтобы этот объект мог использоваться при строительстве нового объекта регионального значения», — приводят слова главы департамента муниципального имущества городской администрации Натальи Павлович журналисты.
Вопрос передачи объекта в краевую собственность должны рассмотреть на сессии горсовета.
Ранее сообщалось, что линию метротрамвая в Красноярске построят до 2026 года.