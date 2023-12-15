В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального двойника Путина

Накануне в ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, Путину поступил вопрос от человека, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое изображение в образе Путина. Он спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился. Подпись под его изображением гласила «студент СПбГУ». Глава государства, отвечая на вопрос виртуального «двойника», заявил, что это его первый двойник.