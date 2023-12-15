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Ученые из США выявили сходства последствий гриппа с постковидным синдромом

Ученые из США обнаружили, что у значительной части пациентов, перенесших грипп последние месяцы, возникает ряд долгосрочных негативных последствий инфекции, схожих с признаками постковидного синдрома, итоги исследования опубликованы в научном журнале Lancet Infections Diseases.
Коронавирус
Источник: Depositphotos

Ученые установили, что заражение и гриппом, и коронавирусом значительно увеличивало вероятность возникновения долгосрочных проблем со здоровьем после выздоровления.

Например, у пациентов, перенесших COVID-19, диагностировано 64 различных долгосрочных заболевания, включая нарушения работы сердечно-сосудистой системы, кишечника и почек, в то время как грипп приводил к развитию диабета, тахикардии, гипоксемии и трех видов нарушений работы легких.

Это существенно увеличивало риск смерти пациентов в течение последующих 18 месяцев после выздоровления.

Специалисты основывались на проанализированных данных о здоровье более 81 000 людей, переболевших COVID-19 в 2020—2022 гг., и почти 11 000 пациентов, перенесших грипп с октября 2015 г. по февраль 2019 г.

В конце октября 2023 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом и респираторными заболеваниями в регионах. 11 декабря 2023 г. Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт» с улучшенным антигенным составом.

медицина
коронавирус