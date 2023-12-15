Ученые из США выявили сходства последствий гриппа с постковидным синдромом

Ученые установили, что заражение и гриппом, и коронавирусом значительно увеличивало вероятность возникновения долгосрочных проблем со здоровьем после выздоровления.
Например, у пациентов, перенесших COVID-19, диагностировано 64 различных долгосрочных заболевания, включая нарушения работы сердечно-сосудистой системы, кишечника и почек, в то время как грипп приводил к развитию диабета, тахикардии, гипоксемии и трех видов нарушений работы легких.
Специалисты основывались на проанализированных данных о здоровье более 81 000 людей, переболевших COVID-19 в 2020—2022 гг., и почти 11 000 пациентов, перенесших грипп с октября 2015 г. по февраль 2019 г.
В конце октября 2023 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом и респираторными заболеваниями в регионах. 11 декабря 2023 г. Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт» с улучшенным антигенным составом.