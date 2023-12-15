Медведев поддержал прекращение продаж книг Акунина и Быкова

«Они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счет платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников. Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чем мне довелось писать еще год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском», — написал политик в своем Telegram-канале.