Что ожидается в Казахстане 17 декабря

Мероприятия, запланированные на 17 декабря
Acтана
10.00 — Международная выставка «Диалог» (Галерея Has Sanat, ул. Д. Кунаева 14Д).
10.00 — Выставка авторских фотографий «Мен сені жақсы көремің. Maintenant, je te vois» (Национальный музей РК, пр. Тауелсиздик, 54).
11.00 — Детский спектакль «Ай, да, Ленька!» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
12.00 — Лекции о живописи эпохи Ренессанса (Talan Gallery, ул. Достык 16).
14.00 — Мюзикл «Джулия» (Театр «Астана балет», проспект Улы Дала, 43).
15.00 — Концерт Tarsi Orchestra «Мир мультфильмов» (Дворец «Жастар», проспект Республики, 34).
16.00 — Международная выставка «1933−2023. Союзу художников Республики Казахстан 90 лет!» (Национальный музей РК, пр. Тауелсиздик, 54).
16.00 — Лекция «“Старик и море”: одиночество и торжество жизни» (Лекторий «Concept_art», ул. Ханов Керея и Жанибека 5).
16.00 — Тематическая экскурсия «Искусство восхищает» с посещением мастерских столичных художниц (Точка сбора: столичный цирк, проспект Кабанбай Батыра, 5).
17.00 — Квиз, плиз! #429 (Hungry Rabbit, ул. Сакена Сейфуллина, 38).
17.00 — Опера «Алпамыс» (Astana Opera, улица Динмухамеда Кунаева, 1).
18.00 — Спектакль «Сирано де Бержерак» (Театр драмы им. Горького, улица Желтоксан, 11).
18.00 — «Астана в свете фонарей» — вечерняя экскурсия по городу (Точка сбора: Столичный цирк, проспект Кабанбай Батыра, 5).
18.00 — «Жошы хан» спектаклі (Театр им. К. Куанышбаева, улица 23−15, 8/1).
18.00 — Спектакль «Ауыл хикаялары» (Nomad City Hall, пр. Мангилик Ел, B2.3).
19.00 — Концерт Tango dell’amore (Дворец «Жастар», проспект Республики, 34).
19.00 — Спектакль «CHANEL № 5» (Музыкальный театр юного зрителя, улица Жакыпа Омарова, 47Б).
19.00 — «Көзіме бір көрінсең, бала ғашық» cпектаклі (Театр «Жастар», улица Илияса Есенберлина, 10).
20.00 — Stand up: Открытый Микрофон (Garage Music Bar, ул. Александра Кравцова, 6).
20.00 — Концерт Ulukmanapo (Конгресс-центр, улица Гейдара Алиева, 12).
Алматы
10.00 — Арт-ярмарка New Year art fair (Esentai Gallery, проспект Аль-Фараби, 77/8).
10.00 — Выставка, посвященная 95-летию Акрапа Жубанова (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Вселенная Амандоса Аканаева» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Желтоқсан — Тәуелсіздік жаңғырығы» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Әлемді әнмен тербеткен ұлы дала дүлділі» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Концерт и выставка «Өнермен өрілген өмір» (КНК им. Курмангазы, Камерный зал имени Газизы Жубановой, пр. Абылай Хана, 90).
10.00 — Выставка JaQut (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Обзорная пешеходная экскурсия «Алматинский вайб» (Театра оперы и балета).
10.00 — Выставка «Желтоқсан — Тәуелсіздік жаңғырығы» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Детский спектакль «Маленький волшебник Ириус» (Театр «Жас Сахна», пр. Абая, 125 (Большая сцена)).
11.00 — Музыкальное детское шоу «Синий трактор едет к нам» (Казахская государственная филармонии им. Жамбыла, ул. Калдаякова, 35).
11.00 — Новогоднее шоу «Волшебный Новый год» (Молл «Апорт», Funky Planet, Кульджинский тракт, 106).
11.00 — Новогодние ёлки в «ТеатРоне» (Культурное пространство «ТеатРон», улица Прокофьева, 144).
11.30 — Новогодняя ёлка «Щелкунчик» (Кафе Fort Vernyi, ул. Толе би, 179А).
12.00 — Выставка «Художник и современность» (Галерея «Улар», ул. Панфилова, 92).
12.00 — Almaty Pop Up Store: Jana Jyl edition (Event Space Forum Almaty, пр. Сейфуллина, 617).
12.00 — Новогоднее шоу «Медведи в городе» (ТФЦ Mart Village, ул. Рихарда Зорге, 18/1).
12.00 — Детская сказка «Красная Шляпочка» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
14.00 — Диана Макина и резиденты — Джазовый бранч (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
15.00 — Детский спектакль «ЧеМаДаМ» (ТЦ Ритц-Палас, мкр. Самал-3, 1 (вход со стороны ул. Изганова)).
16.00 — Лекция «Большой маленький человек — Чарльз Спенсер Чаплин» (Независимый Экспериментальный Театр «Арт-убежище BUNKER», ул. Досмухамедова, 78А).
16.00 — Новогодний спектакль «Сказка, которую никто не знает» (Семейный театральный центр «Керемет», мкр. Керемет, дом 7к40).
16.00 — Бэби-спектакль «Чудеса на чердаке» (Семейный театральный центр «Керемет», мкр. Керемет, дом 7к40).
16.30 — Шоу комедийной импровизации от команды «Борщбармак» (Несанаторий, ул. Луганского, 54, актовый зал).
16.30 — Стендап-шоу «Дневной микрофон» (Almaty Central Stand up club, Қабанбай батыр көшесі, 71).
17.00 — Вечер по настольной игре «Катан» (KAVKAZ BAR, бульв. Бухар Жырау, 66).
17.00 — Иммерсивный аудиоспектакль «Время мечтать» (Главный Ботанический Сад, улица Тимирязева, 36Д).
17.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
18.00 — Детский балет «Алдар косе» (КазНТОБ им. Абая, улица Кабанбай Батыра, 110).
18.00 — Cпектакль «Боинг-Боинг» (Камерный театр Ермашова, ул. Щепкина, 35, ЖК «Дуэт»).
18.00 — Комедия «Голубцы по Объявлению» (ТЮЗ им Н. Сац, улица Шаляпина, 22).
18.00 — Спектакль «Браво, Лауренсия!» (ТЮЗ им Н. Сац, улица Шаляпина, 22).
18.00 — Концерт Qazaq Jazz (ALA Space, ул. Курмангалиева 32).
18.00 — Слепые читки «Под\кон\текст» (ТЦ Ритц-Палас, мкр. Самал-3, 1 (вход со стороны ул. Изганова)).
18.00 — Концерт Канги и Netsignala (Location Bar, ул. Кунаева, 66/1).
18.00 — Спектакль «Укрощение строптивой» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
18.30 — Спектакль «Сыған серенадасы» (Театр драмы им. Мухтара Ауэзова, пр. Абая 103).
18.30 — Спектакль «Последний экзамен» (Театр «Жас Сахна», пр. Абая, 117).
19.00 — Әділ Ахметжанның концерті (Музкафе, пр. Абая, 117).
19.00 — Лекция Екатерины Шульман «Как миграция и смена поколений влияют на рынок труда» (Narxoz University, ул. Жандосова, 55).
19.00 — Новогодний концерт «Муха cabaret» (Большая сцена театра «АРТиШОК», ул. Гоголя, 40).
19.00 — Концерт Rock + Opera (Concordia, студенческий театр, ул. Богенбай батыры, д.151).
19.30 — Импровизацонно-комедийное шоу «Или че?» (Almaty Central Stand up club, Қабанбай батыр көшесі, 71).
20.00 — Стендап-концерт «Открытый микрофон» (Напитки: The bar, ул. Сейфуллина 555а).
20.00 — Вечер советских песен с Дианой Макиной (Музкафе, пр. Абая, 117).
20.00 — Тәуелсіздік күнгі стендап-концерт (Almaty Central Stand up club, Қабанбай батыр көшесі, 71).
21.00 — Stand Up концерт (Harats Pub, бульвар Бухар жырау 26/1).
21.00 — Интерактивный концерт Идрака Мирзализаде (Almaty Central Stand up club, Қабанбай батыр көшесі, 71).
21.30 — Stand Up концерт: проверка материала (Ray StandUp Pub, ул. Нурмакова, 51А).