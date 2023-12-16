Открыта первая в Татарстане официальная ледовая переправа через Волгу

Прежде, чем открыть автомобилистам доступ к переправе, инспекторы ГИМС измерили толщину льда. Сейчас она составляет от 30 до 35 см. Это позволяет открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 3,5 тонны. Скорость проезда по ледовой дороге допускается не выше 20 км/ч. При движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м.