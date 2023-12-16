Открыта первая в Татарстане официальная ледовая переправа через Волгу

Первая в Татарстане официальная ледовая переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые» открыта, сообщили в Главном управлении МЧС России по РТ.
Перед открытием переправы инспекторы ГИМС выехали на место с профилактическим визитом. Ранее состоялась проверка принятого заявления-декларации соответствия требованиям «Правил переправами и наплавными мостами в Российской Федерации», замечаний не выявлено.
Также на переправе прошли специальные учения. Их провели инспекторы Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ и пожарные 8-го пожарно-спасательного отряда провели. Во время тренировки сотрудники МЧС отработали алгоритм действий в случае провала автомобиля под лёд. В считанные минуты они прибыли на место происшествия, ликвидировали условное возгорание машины, вытащили из неё пострадавших и передали скорой медицинской помощи.
Прежде, чем открыть автомобилистам доступ к переправе, инспекторы ГИМС измерили толщину льда. Сейчас она составляет от 30 до 35 см. Это позволяет открыть движение по льду легковых автомобилей массой до 3,5 тонны. Скорость проезда по ледовой дороге допускается не выше 20 км/ч. При движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 м.
При въездах на переправу с обеих сторон есть пропускные шлагбаумы, а на самой ледовой дороге — соответствующие дорожные знаки. Открытие трассы через Волгу сокращает путь от Зеленодольска до Нижних Вязовых примерно на 70 километров.
Всего во время ледостава в республике планируют открыть четыре ледовых переправы по следующим маршрутам:
— Верхнеуслонский район: н.п. Ст. Аракчино — н.п. Верхний Услон;
— Зеленодольский район: г. Зеленодольск — н.п. Нижние Вязовые;
— Мамадышский район: с. Соколки — н.п. Новозакамский;
— Елабужский район: с. Покровское — н.п. Красный ключ.
«Движение машин на других участках водных объектов категорически запрещено, — подчеркнул руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Сергей Евсеев. — За выезд автотранспорта на лëд налагается штраф до 2 000 рублей».