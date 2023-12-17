Какой сегодня праздник: 18 декабря

Еще сегодня отмечается Национальный день Катара. Этот государственный праздник посвящен годовщине обретения Катаром независимости, а также годовщине объединения страны. Праздничная дата была учреждена эмиром Катара в июне 2007 года. День 18 декабря 1878 года стал для Катара днем основания государства. Предыстория этой даты гласит, что в 1867 году военные силы правителей Бахрейна предприняли морскую атаку на город Аль-Вакру в рамках борьбы с катарскими повстанцами. Такая агрессия со стороны Бахрейна была нарушением Англо-бахрейнского договора 1820 года, и в результате дипломатической реакции со стороны Англии было создано государство Катар. До 1971 года Катар не был полностью независимым государством, однако его жители сумели сохранить свое национальное единство. И такой праздник как Национальный день Катара ныне стал для его граждан поводом почтить память всех сражавшихся за становление и развитие самостоятельности этой страны и выразить им благодарность.