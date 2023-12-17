Какой сегодня праздник: 18 декабря

Что интересного произошло 18 декабря
Сегодня отмечается День мигранта. 18 декабря 1990 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Международная конвенция, защищающая права трудящихся-мигрантов и членов семей. Международный день мигранта был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года.
Этот праздник решили праздновать ежегодно 18 декабря. Такое решение было принято по причине того, что количество мигрантов в мире за последние годы значительно возросло и появилась необходимость принять меры по их обеспечению и соблюдению прав всех мигрантов. Во многих странах разные межправительственные и неправительственные организации отмечают этот праздник, распространяя информацию о правах человека и свободах мигрантов, проводят разные акции и рабочие семинары, поясняют законы о правах мигрантов. В этот день звучат призывы о том, что всему международному сообществу необходимо уделять как можно больше внимания мигрантам, которые находятся вдали от дома в трудном положении и нуждаются в защите и помощи.
Сегодня Международный день арабского языка. День арабского языка отмечается с 2010 года. Тогда накануне Международного дня родного языка департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации. Предполагается, что эта инициатива послужит укреплению межкультурного диалога и развитию многоязычного мира. Для Дня арабского языка в международном календаре была выбрана дата 18 декабря. В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея ООН включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации объединенных наций. В настоящее время число людей, говорящих на арабском языке и его вариантах, составляет около 300 миллионов человек.
Еще сегодня отмечается Национальный день Катара. Этот государственный праздник посвящен годовщине обретения Катаром независимости, а также годовщине объединения страны. Праздничная дата была учреждена эмиром Катара в июне 2007 года. День 18 декабря 1878 года стал для Катара днем основания государства. Предыстория этой даты гласит, что в 1867 году военные силы правителей Бахрейна предприняли морскую атаку на город Аль-Вакру в рамках борьбы с катарскими повстанцами. Такая агрессия со стороны Бахрейна была нарушением Англо-бахрейнского договора 1820 года, и в результате дипломатической реакции со стороны Англии было создано государство Катар. До 1971 года Катар не был полностью независимым государством, однако его жители сумели сохранить свое национальное единство. И такой праздник как Национальный день Катара ныне стал для его граждан поводом почтить память всех сражавшихся за становление и развитие самостоятельности этой страны и выразить им благодарность.
Исторические события 18 декабря в мире
- 1833-й — впервые исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни»;
- 1892-й — в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета «Щелкунчик»;
- 1958-й — выведен на орбиту первый в мире спутник связи SCORE;
- 1987-й — вышла в свет первая версия языка PERL.
Исторические события 18 декабря в Казахстане
2015-й — при партии «Нур Отан» создан Совет по взаимодействию с представителями средств массовой информации;
2016-й — сборная Казахстана по хоккею стала победителем «Еврочелленджа». Обыграв Украину, Южную Корею и Польшу, команда заняла первое место.
Дни рождения знаменитостей 18 декабря в мире
- В 1921 году родился Юрий Никулин — выдающийся советский и российский актер, артист цирка (клоун), телеведущий. Участник Великой Отечественной войны. Народный артист СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1990) (фильмы «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Старики-разбойники»);
- в 1946 году родился Стивен Спилберг — сценарист, продюсер и один из самых успешных американских кинорежиссеров в истории. 20 его самых кассовых картин (с бюджетом более 200 миллионов долларов) собрали в прокате 8,4 миллиарда долларов;
- в 1963 году родился Брэд Питт — американский актер и продюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян»;
- в 1973 году родился Илья Авербух — серебряный призер Олимпийских игр (2002) в паре с Ириной Лобачевой. Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию России. Продюсер.
Кто родился 18 декабря в Казахстане
- В 1944 году родился Оралбай Абдыкаримов — казахстанский государственный деятель;
- в 1972 году родился Алихан Смаилов — премьер-министр Республики Казахстан.
- в 1977 году родилась Лейла Сенгирбекова — казахстанская телеведущая, телевизионный продюсер, медиаменеджер и известный журналист.
День смерти знаменитостей 18 декабря в мире
- В 1971 году умер Александр Твардовский — советский поэт и общественный деятель;
- в 1980 году умер Алексей Косыгин — советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР;
- в 1991 году умер Валентин Попов — советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист;
- в 1993 году умерла Наталья Сац — советский детский театральный режиссер;
- в 2017 году умер Ким Джонхен — южнокорейский певец, автор песен, главный вокалист группы Shinee (2008).
18 декабря в православном календаре
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. Савва родился в V веке в Каппадокии (территория нынешней Турции) в семье военачальника. В восемь лет мальчик поступил в монастырь и уже не захотел его покидать. Достигнув совершеннолетия, он принял иноческий постриг. Будучи монахом, Савва предпочитал отшельничество и затворничество: он поселился в пещере и практически не покидал ее, проводя время в молитвах. Затем к нему, как к достигшему святости и мудрости, стали приходить ученики. Савва успел за свою жизнь основать несколько монастырей. Также он написал первый устав церковных служб, так называемый «Иерусалимский», принятый всеми Палестинскими монастырями.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Геннадий, Захар, Илья, Сергей.