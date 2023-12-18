Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 18 декабря

В Хабаровске осудили мужчину, который с разбитой бутылкой напал на сотрудников магазина. Он был пьян, и ему, вероятно, требовались деньги на очередную порцию спиртного, но с собой наличности не было. К счастью, продавцы вовремя нажали на тревожную кнопку, и дебошира быстро задержали.