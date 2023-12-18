Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 18 декабря

Инспекторы ППСП из Биробиджана дважды спасли замерзающих мужчин. Людей обнаружили на улице, лежавшими в сугробах. Один из них был без верхней одежды, и настолько замерз, что говорить уже не смог. К счастью, полицейские вовремя подоспели на помощь, и передали пострадавших медикам.
В Хабаровске загорелся пивной магазин. На место выехали спасатели, до их приезда из здания смогли выбраться 20 человек. Пока предварительную причину возгорания выясняют специалисты и разбираются в случившемся, сотрудники МЧС просят хабаровчан быть внимательней при обращении с огнем.
В Хабаровске осудили мужчину, который с разбитой бутылкой напал на сотрудников магазина. Он был пьян, и ему, вероятно, требовались деньги на очередную порцию спиртного, но с собой наличности не было. К счастью, продавцы вовремя нажали на тревожную кнопку, и дебошира быстро задержали.