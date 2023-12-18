В Новосибирске наступит потепление после сильных морозов

По данным синоптиков, в Новосибирской области пока ещё держатся морозы, но через пару дней они отступят и в регион придёт резкое потепление.
Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря ночью ожидается −30 градусов мороза. А днём температура воздуха покажет −20 градусов без осадков.
Сервис «Яндекс Погода» сообщает, что уже во вторник 19 декабря в Новосибирске температура воздуха составит −13 градусов, а 20 декабря сервис обещает снежную погоду с температурой воздуха −5 градусов.
Напомним, какая погода ожидается в Новосибирске на Новый год-2024.