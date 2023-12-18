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В Новосибирске наступит потепление после сильных морозов

В регион постепенно приходит тёплая погода.
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 742 мм рт. ст. +11°

По данным синоптиков, в Новосибирской области пока ещё держатся морозы, но через пару дней они отступят и в регион придёт резкое потепление.

Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря ночью ожидается −30 градусов мороза. А днём температура воздуха покажет −20 градусов без осадков.

Сервис «Яндекс Погода» сообщает, что уже во вторник 19 декабря в Новосибирске температура воздуха составит −13 градусов, а 20 декабря сервис обещает снежную погоду с температурой воздуха −5 градусов.

Напомним, какая погода ожидается в Новосибирске на Новый год-2024.